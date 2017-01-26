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ВИДЕО - Серена Уильямс закончила сказку Мирьяны Лючич за 50 минут, а показалось, что за 2,5

Серена закончила сказку Лючич за 50 минут, а показалось, что за 2,5
1 394 просмотров | 02:34
Eurosport

26 мин. назад

И вот эти самые две с половиной минуты уничтожения.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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