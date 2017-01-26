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ВИДЕО - Мирьяна Лючич сделала селфи после того, как была растоптана Сереной Уильямс в полуфинале Aus Open

Лючич сделала селфи после того, как была растоптана Сереной в полуфинале
1 215 просмотров | 01:37
Eurosport

1 час назад

Действительно, почему бы не сфотографировать разорванную в щепки себя?

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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