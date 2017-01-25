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ВИДЕО - «Вавринка не умеет принимать подачи Федерера». Муратоглу объяснил, кто фаворит полуфинала.

«Вавринка не умеет принимать подачи Федерера». Муратоглу объяснил, кто фаворит полуфинала.
4 499 просмотров | 02:31
Тренер с Патриком Муратоглу

4 ч. назад

Разбор суперматча предпоследней стадии Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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Тренер с Патриком Муратоглу


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