ВИДЕО - «Вавринка не умеет принимать подачи Федерера». Муратоглу объяснил, кто фаворит полуфинала.
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Тренер с Патриком Муратоглу
4 ч. назад
Тренер с Патриком Муратоглу
«Вавринка не умеет принимать подачи Федерера». Муратоглу объяснил, кто фаворит полуфинала.4 499 просмотров • 4 ч. назад
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