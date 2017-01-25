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ВИДЕО - Главный по теннису: «Рафаэль Надаль говорит, что у него слишком крупная пятая точка»

Главный по теннису: «Надаль говорит, что у него слишком крупная пятая точка»
3 821 просмотров | 02:52
Eurosport Commissioner of tennis

3 ч. назад

Макинрой и друг Макинроя разбирают полуфиналистов Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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Eurosport Commissioner of tennis


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