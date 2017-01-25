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ВИДЕО - Милош Раонич покорил не Рафаэля Надаля, а топ-5 ударов 10-го дня Australian Open

Раонич покорил не Надаля, а топ-5 ударов 10-го дня
3 653 просмотров | 02:27
Eurosport

5 ч. назад

Давида Гоффена тоже много, но что толку?

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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