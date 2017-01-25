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ВИДЕО - Как беспощадный Рафаэль Надаль отшлепал Милоша Раонича, упустившего 6 сетболов во второй партии

Как беспощадный Надаль отшлепал Раонича, упустившего 6 сетболов во второй партии
3 471 просмотров | 02:43
Eurosport

1 час назад

В полуфинале Australian Open должны играть мужики, не прощающие ошибок. Канадец оказался не из таких.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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