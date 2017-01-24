ВИДЕО - Федерер возглавляет топ-5 ударов девятого дня Aus Open, в котором царят обводящие и резаные чудеса
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