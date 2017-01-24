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ВИДЕО - Патрик Муратоглу: «Если Раонич сократит длину розыгрышей, то он готов устроить драку с Надалем»

Муратоглу: «Если Раонич сократит длину розыгрышей, то он готов устроить драку с Надалем»
1 499 просмотров | 02:03
Eurosport

3 ч. назад

Программа «The coach» анализирует игру Милоша перед битвой с Рафаэлем на Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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