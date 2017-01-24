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ВИДЕО - «С чего Истомину жалеть парня, у которого 12 «шлемов»?» Макинрой раскрывает тайный смысл слов звезд

«С чего Истомину жалеть парня, у которого 12 «шлемов»?» Макинрой раскрывает тайный смысл слов звезд
2 027 просмотров | 02:34
Eurosport Commissioner of tennis

1 час назад

Главный по теннису точно знает, что имеют в виду боги игры.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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Eurosport Commissioner of tennis


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