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ВИДЕО - Вавринка и Тсонга провели урок французского, долго спорив о чем-то во время перерыва матча Aus Open

Вавринка и Тсонга провели урок французского, долго спорив о чем-то во время перерыва
5 009 просмотров | 01:23
Eurosport

8 ч. назад

Похоже, так ни о чем и не договорились.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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