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ВИДЕО - Как Винус Уильямс ракеткой и не без труда приобрела Анастасии Павлюченковой билет из Мельбурна

Как Винус ракеткой и не без труда приобрела Павлюченковой билет из Мельбурна
2 848 просмотров | 02:32
Eurosport

8 ч. назад

Полуфинал Australian Open остался для российский спортсменки мечтой.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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