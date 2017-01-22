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ВИДЕО - Патрик Муратоглу: «Уверенность Надаля растет: скорость второй подачи выросла за год на 8 км/час»

Муратоглу: «Уверенность Надаля растет: скорость второй подачи выросла за год на 8 км/час»
2 759 просмотров | 02:33
Тренер с Патриком Муратоглу

8 ч. назад

Князь теннисной аналитики разобрал изменения особенностей и качества подачи.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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Тренер с Патриком Муратоглу


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