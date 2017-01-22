ВИДЕО - Патрик Муратоглу: «Уверенность Надаля растет: скорость второй подачи выросла за год на 8 км/час»
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Тренер с Патриком Муратоглу
8 ч. назад
Тренер с Патриком Муратоглу
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