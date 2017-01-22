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ВИДЕО - Главный по теннису: «Извини, Светлана Кузнецова, но бог не будет линейным на твоем следующем матче»

Главный по теннису: «Извини, Кузнецова, но бог не будет линейным на твоем следующем матче»
3 597 просмотров | 02:28
Eurosport Commissioner of tennis

8 ч. назад

Джон Макинрой продолжает троллить всех и вся.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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Eurosport Commissioner of tennis


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