Павлюченкова и Кузнецова показали австралийцам мощь и красоту русских девушек

ВИДЕО - Анастасия Павлюченкова и Светлана Кузнецова показали австралийцам мощь и красоту русских девушек
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Теннис
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