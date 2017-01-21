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ВИДЕО - Укороченное нечто Зверева, летающий Монфис и еще 3 топовых удара шестого дня Australian Open

Укороченное нечто Зверева, летающий Монфис и еще 3 топовых удара шестого дня Australian Open
3 209 просмотров | 02:27
Eurosport

12 ч. назад

Французы были красивы в субботу.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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