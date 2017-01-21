Видео
 
Теннис > Australian Open

ВИДЕО - Божественный матч Александра Зверева, в котором ему не хватило силенок добить Надаля в пятой партии

Божественный матч Зверева, в котором ему не хватило силенок добить Надаля в пятой партии
4 671 просмотров | 02:29
Eurosport

13 ч. назад

Более четырех часов Рафа воевал с молодым немцем и все-таки прорвался в четвертый круг Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотри все 16 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео