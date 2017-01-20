ВИДЕО - Изысканная игра Федерера в матче с Бердыхом, дающая понять, что у всех мужиков на Aus Open проблемы
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Теннис
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