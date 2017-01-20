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ВИДЕО - Кэй Нисикори и Лукаш Лацко были стабильны во всех партиях матча Australian Open

Нисикори и Лацко были стабильны во всех партиях
 403 просмотров | 02:39
Eurosport

1 час назад

Три раза по 6:4 – и японец в четвертом круге.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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