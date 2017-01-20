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ВИДЕО - Каток Винус Уильямс прошелся по несчастной китаянке Инъин Дуань и поехал укладывать дальше

Каток Уильямс прошелся по несчастной китаянке и поехал укладывать дальше
 566 просмотров | 01:27
Eurosport

1 час назад

6:1, 6:0 в третьем круге Australian Open? Серьезно?

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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