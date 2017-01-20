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ВИДЕО - Изумительной игрой в первом сете Виктор Троицки заставил Стэна Вавринку проснуться и пожалел об этом

Изумительной игрой в первом сете Троицки заставил Вавринку проснуться и пожалел об этом
 38 просмотров | 02:27
Eurosport

8 мин. назад

В четвертом круге Australian Open сыграет швейцарец, проигравший первый сет за 28 минут.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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