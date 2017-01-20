Изумительной игрой в первом сете Троицки заставил Вавринку проснуться и пожалел об этом

ВИДЕО - Изумительной игрой в первом сете Виктор Троицки заставил Стэна Вавринку проснуться и пожалел об этом
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Маррей в коронной манере вытащил пару трудных мячей и довольно легко прошел Куэрри2 просмотров • 2 мин. назад
Лучшие моменты игры на выживание Янкович и Кузнецовой, изматывавших друг друга 3,5 часа3 363 просмотров • 3 ч. назад
Изумительной игрой в первом сете Троицки заставил Вавринку проснуться и пожалел об этом38 просмотров • 11 мин. назад
Прекрасная Бушар прекрасно играла против Вандевеге и все-таки проиграла в решающем сете612 просмотров • 1 час назад
Видео для тех, кто никогда не видел, как рвут симпатичных чешек1 759 просмотров • 1 час назад
Напряженная заруба Павлюченковой и Свитолиной, доказывающая, что легкотня первых кругов АО кончилась1 981 просмотров • 3 ч. назад
Главный по теннису: «Джоковича обыграл парень из Узбекистана, у которого имя звучит как молекула»7 316 просмотров • 15 ч. назад
Надаль обыграл парня, похожего на русского туриста на турецком пляже, который, оказывается, Багдатис5 981 просмотров • 17 ч. назад
Миллиардное циркачество Монфиса на сетболе, спровоцировавшее Долгополова на ошибку8 258 просмотров • 21 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Проброс погоды. Кросби доказал существование бога
Маррей в коронной манере вытащил пару трудных мячей и довольно легко прошел Куэрри
Лучшие моменты игры на выживание Янкович и Кузнецовой, изматывавших друг друга 3,5 часа
Бобровский стал третьей звездой матча, но суперпас Карлссона и кипер «Оттавы» были еще круче
Максимум мистера Фу, после которого Аллен понял, что для него все кончено
Прекрасная Бушар прекрасно играла против Вандевеге и все-таки проиграла в решающем сете
4 гола «Ромы» в ворота «Сампдории», 3 из которых – просто шедевры
Видео для тех, кто никогда не видел, как рвут симпатичных чешек
Восхитительный гол Наингголана, доказывающий, что он уже миллиард раз дорос до топ-клуба
Напряженная заруба Павлюченковой и Свитолиной, доказывающая, что легкотня первых кругов АО кончилась
О'Салливан подтвердил свое величие, забив шальной красный
Главный по теннису: «Джоковича обыграл парень из Узбекистана, у которого имя звучит как молекула»
Надаль обыграл парня, похожего на русского туриста на турецком пляже, который, оказывается, Багдатис
18 попаданий и 2 промаха Дальмайер, которые не помешали немке победить в индивидуалке
Миллиардное циркачество Монфиса на сетболе, спровоцировавшее Долгополова на ошибку
Тим вконец потерял рассудок и сотворил лучший розыгрыш дня
Муратоглу: «У Федерера очень рискованный стиль игры»
Невероятная вырезка Долгополова, суперобмен Тима и Томпсона и еще 3 горячих удара четвертого дня АО
Истомин: «Приношу извинения Новаку, я сегодня так хорошо играл»