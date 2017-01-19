ВИДЕО - Главный по теннису: «Джоковича обыграл парень из Узбекистана, у которого имя звучит как молекула»
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Главный по теннису: «Джоковича обыграл парень из Узбекистана, у которого имя звучит как молекула»92 просмотров • 23 мин. назад
Надаль обыграл парня, похожего на русского туриста на турецком пляже, который, оказывается, Багдатис1 242 просмотров • 1 час назад
Миллиардное циркачество Монфиса на сетболе, спровоцировавшее Долгополова на ошибку3 255 просмотров • 5 ч. назад
Тим вконец потерял рассудок и сотворил лучший розыгрыш дня2 744 просмотров • 7 ч. назад
Муратоглу: «У Федерера очень рискованный стиль игры»2 396 просмотров • 6 ч. назад
Невероятная вырезка Долгополова, суперобмен Тима и Томпсона и еще 3 горячих удара четвертого дня АО3 202 просмотров • 5 ч. назад
Истомин: «Приношу извинения Новаку, я сегодня так хорошо играл»13 956 просмотров • 9 ч. назад
16-минутный первый гейм и другая вкуснотища матча, за который Истомину стыдно перед Джоковичем7 544 просмотров • 8 ч. назад
Джокович поспорил с арбитром и разговорился с Истоминым после спорного мяча12 725 просмотров • 10 ч. назад
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Надаль обыграл парня, похожего на русского туриста на турецком пляже, который, оказывается, Багдатис
18 попаданий и 2 промаха Дальмайер, которые не помешали немке победить в индивидуалке
Миллиардное циркачество Монфиса на сетболе, спровоцировавшее Долгополова на ошибку
Тим вконец потерял рассудок и сотворил лучший розыгрыш дня
Муратоглу: «У Федерера очень рискованный стиль игры»
Невероятная вырезка Долгополова, суперобмен Тима и Томпсона и еще 3 горячих удара четвертого дня АО
Истомин: «Приношу извинения Новаку, я сегодня так хорошо играл»
16-минутный первый гейм и другая вкуснотища матча, за который Истомину стыдно перед Джоковичем
Джокович поспорил с арбитром и разговорился с Истоминым после спорного мяча
Серена в минималистичной манере закончила историю Шафаржовой на Aus Open
Хайлайты упорной 2-часовой баталии, в которой Гаврилова все-таки сделала Конюх
«Детройт» отказался проигрывать «Бостону» после 0:3 и вырвал победу по буллитам
Радваньская не пожелала оставаться в Мельбурне без Джоковича и тоже проиграла
Удары и стоны Весниной в матче с Минеллой, такие же прекрасные, как Веснина
Конюх зарядила в голову линейному эйсом
Удар Монфиса после падения, удар Монфиса из-за спины и победа Монфиса над Долгополовым
6 действительно классных голов, штанга и пенальти «Лацио», который кипер «Дженоа» взял намертво
Марк Уильямс странно выкрутил руку, но забил шар в матче с Селби
Макарова загасила Эррани классными ударами в углы корта, и итальянка сдалась