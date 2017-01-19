ВИДЕО - Надаль обыграл парня, похожего на русского туриста на турецком пляже, который, оказывается, Багдатис
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Теннис
Надаль обыграл парня, похожего на русского туриста на турецком пляже, который, оказывается, Багдатис20 просмотров • 7 мин. назад
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