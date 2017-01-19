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ВИДЕО - Удары и стоны Елены Весниной в матче Aus Open с Мэнди Минеллой, такие же прекрасные, как Веснина

Удары и стоны Весниной в матче с Минеллой, такие же прекрасные, как Веснина
 496 просмотров | 02:32
Eurosport

25 мин. назад

Российская красота покорит третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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