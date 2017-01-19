Макарова загасила Эррани классными ударами в углы корта, и итальянка сдалась

ВИДЕО - Екатерина Макарова загасила Сару Эррани классными ударами в углы корта, и итальянка сдалась
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Теннис
Макарова загасила Эррани классными ударами в углы корта, и итальянка сдалась413 просмотров • 41 мин. назад
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