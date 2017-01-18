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ВИДЕО - Сальто ракетки, твинер Кирьоса, когда Сеппи вел с брейком в пятом сете, и другая мощь этого матча

Сальто ракетки, твинер Кирьоса, когда Сеппи вел с брейком в пятом сете, и другая мощь этого матча
 394 просмотров | 02:41
Eurosport

31 мин. назад

Жаль, что австралиец, выдавший очередной насыщенный событиями спектакль, проиграл во встрече второго круга Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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