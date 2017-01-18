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ВИДЕО - Перестрелка Юлии и Елены и подвиги Карины и Андрея вошли в топ-5 третьего дня Australian Open

Перестрелка Юлии и Елены и подвиги Карины и Андрея вошли в топ-5 третьего дня Aus Open
 666 просмотров | 02:04
Eurosport

45 мин. назад

Гёргес, Янкович, Виттхофт и Рублева разбавили совсем не русские Стэн Вавринка и Кэй Нисикори.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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