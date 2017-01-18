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ВИДЕО - Зверская бойня Миши Зверева и Джона Изнера, которые отказались играть сет быстрее, чем за 40 минут

Зверская бойня Зверева и Изнера, которые отказались играть сет быстрее, чем за 40 минут
 662 просмотров | 02:21
Eurosport

1 час назад

4 часа и 10 минут понадобились бойцам, чтобы понять: немец сильнее и сыграет в третьем круге Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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