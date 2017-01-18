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ВИДЕО - Стэн Вавринка начал стонать с самого начала матча со Стивом Джонсоном, и это сработало на все 100

Вавринка начал стонать с самого начала матча с Джонсоном, и это сработало на все 100
 535 просмотров | 02:03
Eurosport

42 мин. назад

Три сета, 1 час 51 минута – и швейцарец в третьем круге Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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