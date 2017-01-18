ВИДЕО - Форлис сделала несколько шикарных ударов, но в целом Кузнецова ее раздраконила 6:2, 6:1
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Теннис
Форлис сделала несколько шикарных ударов, но в целом Кузнецова ее раздраконила 6:2, 6:1смотрят • Только что
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