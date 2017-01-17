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ВИДЕО - Муратоглу: «В 2016 году Маррей отыграл на 30 часов больше Джоковича. Он потратил много энергии»

Муратоглу: «В 2016 году Маррей отыграл на 30 часов больше Джоковича. Он потратил много энергии»
 242 просмотров | 01:43
Eurosport

50 мин. назад

Главный теннисный аналитик телеканалов Eurosport думает, что рано или подзно на Энди начнет сказываться усталось.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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