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ВИДЕО - Штепанек вынес Турсунова на корте, который ты никогда не найдешь, если приедешь на Australian Open

Штепанек вынес Турсунова на корте, который ты никогда не найдешь, если приедешь на Australian Open
 366 просмотров | 02:32
Eurosport

1 час назад

Он ну очень маленький.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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