Как Южный страдал с Багдатисом полтора сета и снялся с турнира из-за травмы

ВИДЕО - Как Михаил Южный страдал с Маркосом Багдатисом полтора сета и снялся с турнира из-за травмы
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Как Южный страдал с Багдатисом полтора сета и снялся с турнира из-за травмы57 просмотров • 26 мин. назад
Вердаско был ничтожен в первом сете, превосходен во втором, а Джокович был Джоковичем во всех трех1 041 просмотров • 5 ч. назад
Немного испанской красоты от Надаля, которой Майер наслаждался 3 последних для себя сета на АО4 375 просмотров • 9 ч. назад
Эмоциональное и насыщенное мощью празднование Путинцевой победы над Арруабарреной6 568 просмотров • 9 ч. назад
Шафаржова сломала Викмайер, отыграв 9 матчболов во втором сете, и вышла во второй круг1 594 просмотров • 7 ч. назад
Бенчич играла с Сереной, и дальше все ясно1 893 просмотров • 9 ч. назад
Видео, которое понравится болельщикам Весниной и не понравится румынам2 917 просмотров • 8 ч. назад
Колдовская свеча Маррея и еще 4 топовых виннера первого дня Australian open5 351 просмотров • Вчера в 19:18
Град из укороченных Федерера, по которым соскучился даже проигравший Мельцер6 459 просмотров • Вчера в 18:44
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«Вашингтон» с «Питтсбургом» взорвали НХЛ 15 голами и хет-триком Малкина
Вердаско был ничтожен в первом сете, превосходен во втором, а Джокович был Джоковичем во всех трех
Дубль Кулемина разнес «Бостон» в щепки
Кэп Далласа расстроился из плохой игры команды и разломал две клюшки сразу
Немного испанской красоты от Надаля, которой Майер наслаждался 3 последних для себя сета на АО
Эмоциональное и насыщенное мощью празднование Путинцевой победы над Арруабарреной
Бишоп привез обидный гол, но ассист Кучерова решил все вопросы в матче с «Лос-Анджелесом»
Защитник «Джетс» уничтожил черного парня, а кипер «Сан-Хосе» хотел забить в пустые и пропустил сам
Шафаржова сломала Викмайер, отыграв 9 матчболов во втором сете, и вышла во второй круг
Радулов и Емелин ничего не показали Детройту и проиграли всухую
Бенчич играла с Сереной, и дальше все ясно
Видео, которое понравится болельщикам Весниной и не понравится румынам
Колдовская свеча Маррея и еще 4 топовых виннера первого дня Australian open
Watts short version
Град из укороченных Федерера, по которым соскучился даже проигравший Мельцер
«Сент-Луис» обыграл «Анахайм», а Тарасенко запорол бомбический момент
«Вашингтон» с Овечкиным и Кузнецовым оставили от «Филадельфии» мокрое место
Кирьос красиво и влегкую вынес какого-то португальца
Лучшие перфомансы Кузнецовой в матче против Марино