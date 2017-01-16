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ВИДЕО - Град из укороченных Роджера Федерера, по которым соскучился даже проигравший Юрген Мельцер

Град из укороченных Федерера, по которым соскучился даже проигравший Мельцер
 509 просмотров | 03:08
Eurosport

27 мин. назад

Швейцарец вернулся и снова всех влюбил.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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