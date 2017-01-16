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Двухминутное видео, доказывающее, что старушка Винус никакая еще не старушка

Двухминутное видео, доказывающее, что старушка Винус никакая еще не старушка
 33 просмотров | 03:36
Eurosport

33 мин. назад

Американка прошла во второй круг Australian Open, обыграв украинку Катерину Козлову – 7:6, 7:5.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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