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ВИДЕО - Новак Джокович: «Надеюсь, на этот раз у Фернандо Вердаско не будет 5 матчболов»

Джокович: «Надеюсь, на этот раз у Вердаско не будет 5 матчболов»
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Eurosport

Только что

Не слушайте Владаса Ташева – Мартин Клижан играет в первом круге Australian Open против Стэна Вавринки.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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