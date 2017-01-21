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ВИДЕО - Доминика Цибулкова заставила ястребиный глаз прищуриться и выиграла нанометровый челлендж

Цибулкова заставила ястребиный глаз прищуриться и выиграла нанометровый челлендж
3 670 просмотров | 00:37
Eurosport

21 ч. назад

Но Макарова обыграла словацкую теннисистку и ее интуицию – 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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