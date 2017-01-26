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ВИДЕО - Мартина Хингис взобралась на вершину Леандера Паеса, чтобы сделать ему массаж

Хингис взобралась на вершину Паеса, чтобы сделать ему массаж
 488 просмотров | 00:25
Eurosport

32 мин. назад

Тот случай, когда на тебе постояла легенда тенниса, а ты все равно проиграл – в миксте Australian Open дальше прошли Саманта Стосур и Самуэль Грот.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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