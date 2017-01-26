Хингис взобралась на вершину Паеса, чтобы сделать ему массаж

ВИДЕО - Мартина Хингис взобралась на вершину Леандера Паеса, чтобы сделать ему массаж
Показать большеПоказать меньше
Теннис
Винус вошла в режим раненой пантеры, выиграла у Вандевеге и отпраздновала победу забавной пляской3 113 просмотров • 2 ч. назад
Хингис взобралась на вершину Паеса, чтобы сделать ему массаж488 просмотров • 34 мин. назад
Серена закончила сказку Лючич за 50 минут, а показалось, что за 2,51 472 просмотров • 1 час назад
Лючич сделала селфи после того, как была растоптана Сереной в полуфинале1 267 просмотров • 1 час назад
Главный по теннису: «Надаль говорит, что у него слишком крупная пятая точка»7 586 просмотров • 18 ч. назад
«Вавринка не умеет принимать подачи Федерера». Муратоглу объяснил, кто фаворит полуфинала6 792 просмотров • 19 ч. назад
Раонич покорил не Надаля, а топ-5 ударов 10-го дня5 429 просмотров • 20 ч. назад
Как беспощадный Надаль отшлепал Раонича, упустившего 6 сетболов во второй партии10 960 просмотров • 22 ч. назад
Четвертьфинальные деликатесы от Димитрова и Гоффена, которыми не стыдно попотчевать даже Федерера5 249 просмотров • Вчера в 10:23
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Винус вошла в режим раненой пантеры, выиграла у Вандевеге и отпраздновала победу забавной пляской
Серена закончила сказку Лючич за 50 минут, а показалось, что за 2,5
Лючич сделала селфи после того, как была растоптана Сереной в полуфинале
3 превосходных голенцио красивой зарубы «Юве» и «Милана» в Кубке Италии
Мэйсон и Лундквист отразили на двоих 58 бросков из 60, и 2 оставшихся вынул Хенрик
Главный по теннису: «Надаль говорит, что у него слишком крупная пятая точка»
«Вавринка не умеет принимать подачи Федерера». Муратоглу объяснил, кто фаворит полуфинала
Раонич покорил не Надаля, а топ-5 ударов 10-го дня
Как беспощадный Надаль отшлепал Раонича, упустившего 6 сетболов во второй партии
Сэйвища Рейны и Тэтэрушану, перекладинище и 2 удаленьица в матче «Наполи» и «Фиорентины»
Четвертьфинальные деликатесы от Димитрова и Гоффена, которыми не стыдно попотчевать даже Федерера
Взрослая тетя с перемотанной ногой пересилила Плишкову и получила полуфинал Aus Open в награду
Радулов забил 2 гола в большинстве, отправив «Калгари» куковать
Пара хороших ударов Конты и тотальное доминирование Серены в четвертьфинале Aus Open
Дубль Маршанда отправил «Детройт» и «Бостон» в овертайм, где Пастрняк вырубил 2 очка
«С чего Истомину жалеть парня, у которого 12 «шлемов»?» Макинрой раскрывает тайный смысл слов звезд
Муратоглу: «Если Раонич сократит длину розыгрышей, то он готов устроить драку с Надалем»
Федерер возглавляет топ-5 ударов девятого дня Aus Open, в котором царят обводящие и резаные чудеса
Царские хайлайты матча Федерера и Зверева, от которых забьет под ложечкой