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ВИДЕО - Неповторимая реакция Роджера Федерера после победы на ТБШ спустя 5 лет

Неповторимая реакция Федерера после победы на ТБШ спустя 5 лет
13 805 просмотров | 00:08
Eurosport

1 час назад

Как выглядит долгожданная радость легенды.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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