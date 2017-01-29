Обмен Роджа и Рафы неимоверными бэкхендами, ставший украшением Australian Open

ВИДЕО - Обмен Роджера Федерера и Рафаэля Надаля неимоверными бэкхендами, ставший украшением Australian Open
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Теннис
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