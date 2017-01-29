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ВИДЕО - Обмен Роджера Федерера и Рафаэля Надаля неимоверными бэкхендами, ставший украшением Australian Open

Обмен Роджа и Рафы неимоверными бэкхендами, ставший украшением Australian Open
1 792 просмотров | 00:28
Eurosport

12 мин. назад

Иисусе!

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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