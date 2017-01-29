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ВИДЕО - Ох-какой-удар Роджера Федерера в финале Australian Open, сразивший Дмитриеву и Метревели

Ох-какой-удар Федерера, сразивший Дмитриеву и Метревели
1 407 просмотров | 00:48
Eurosport

35 мин. назад

И Рафаэля Надаля заодно.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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