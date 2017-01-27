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ВИДЕО - Магический резаный Рафаэля Надаля, который не исполнит даже Джейсон Стэйтем

Магический резаный Надаля, который не исполнит даже Джейсон Стэйтем
1 411 просмотров | 00:49
Eurosport

48 мин. назад

Красота перед провальным тай-брейком.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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