Роскошный виннер Надаля, после которого Димитров не сразу пришел в себя

ВИДЕО - Роскошный виннер Рафаэля Надаля, после которого Григор Димитров не сразу пришел в себя
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Теннис
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