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ВИДЕО - Роскошный виннер Рафаэля Надаля, после которого Григор Димитров не сразу пришел в себя

Роскошный виннер Надаля, после которого Димитров не сразу пришел в себя
 67 просмотров | 00:40
Eurosport

9 мин. назад

Полуфинал за право сыграть с Федерером.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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