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ВИДЕО - Австриец Доминик Тим вконец потерял рассудок и сотворил лучший розыгрыш дня

Тим вконец потерял рассудок и сотворил лучший розыгрыш дня
 56 просмотров | 00:30
Eurosport

17 мин. назад

Роскошный твинер, выверенная свеча – все это Доминик выдал в пять секунд матча против Джордана Томпсона.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

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