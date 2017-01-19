Видео
 
Теннис > AusOpen. Мужчины

ВИДЕО - Денис Истомин: «Приношу извинения Новаку Джоковичу, я сегодня так хорошо играл»

Истомин: «Приношу извинения Новаку, я сегодня так хорошо играл»
4 648 просмотров | 02:48
Eurosport

55 мин. назад

Спортсмен из Узбекистана удивлен своей игрой в матче второго круга Australian Open, в котором победил великого серба.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотри все 16 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео