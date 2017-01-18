Видео
 
Теннис > AusOpen. Мужчины

ВИДЕО - Андрей Рублев погонял Энди Маррея по корту, как какую-то 17-ю ракетку мира

Рублев погонял Маррея по корту, как какую-то 17-ю ракетку мира
 36 просмотров | 00:34
Eurosport

11 мин. назад

А кто у нас на 17-й позиции в рейтинге? Правильно.

Открытый чемпионат Австралии – первый в сезоне турнир «Большого шлема», и проходит он далеко-далеко на юге. Самый жаркий, наверное, мэйджор в году – любимый для Новака Джоковича.

Репортажи из Мельбурна, лучшие удары, интервью и важные моменты – на Eurosport.ru вы не пропустите ни мгновения AusOpen.

Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотри все 16 кортов в прямом эфире на Eurosport Player

Смотрите на Eurosport

Теннис


Посмотреть ещеБольше от канала Теннис
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео