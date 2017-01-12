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ВИДЕО - Андрей Кузнецов одолел Пабло Каррено Бусту в квалификации Australian Open

Кузнецов одолел Каррено Бусту в квалификации Australian Open
 711 просмотров | 02:36
Eurosport

2 ч. назад

Трехсетовый матч длился 1 час 45 минут.
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Теннис


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