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ВИДЕО - Хайлайты матча, в котором Надаль и Раонич мутузили теннисным мячом половины корта соперника

Хайлайты матча, в котором Надаль и Раонич мутузили теннисным мячом половины корта соперника
 
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Последнее обновление1 час назад

Опубликовано06/01/2017 в 13:23

Надаль в итоге проиграл, а Раонич отправился в полуфинал.
 
 