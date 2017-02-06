Сноуборд

ВИДЕО - Пачка крутейших прыжков на сноуборде, которые вызывают восторг, страх и еще больше восторга

Пачка крутейших прыжков на сноуборде, которые вызывают восторг, страх и еще больше восторга
  смотрят | 01:19
Eurosport

Только что

Смотреть на это дико круто.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Eurosport Player : Смотрите эти соревнования в прямом эфире

Смотрите на Eurosport

Сноуборд


Посмотреть ещеБольше от канала Сноуборд
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео