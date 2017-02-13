Бэйрд хотел обхитрить Хиггинса, но забил синий шар и поставил дикий снукер сам себе

ВИДЕО - Сэм Бэйрд хотел обхитрить Джона Хиггинса, но забил синий шар и поставил дикий снукер сам себе
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Снукер
Бэйрд хотел обхитрить Хиггинса, но забил синий шар и поставил дикий снукер сам себесмотрят • 2 ч. назад
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