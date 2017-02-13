Снукер

ВИДЕО - Сэм Бэйрд хотел обхитрить Джона Хиггинса, но забил синий шар и поставил дикий снукер сам себе

Бэйрд хотел обхитрить Хиггинса, но забил синий шар и поставил дикий снукер сам себе
  смотрят | 01:28
Eurosport

3 мин. назад

Гениальный удар (нет).
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Снукер


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