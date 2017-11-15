Снукер

ВИДЕО - Хиггинс почти сделал максимум, но биток подлейше залетел в лузу за 3 шара до успеха

Хиггинс почти сделал максимум, но биток подлейше залетел в лузу за 3 шара до успеха
1 114 просмотров | 01:42
Eurosport

1 час назад

Как же обидно за Джона.
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